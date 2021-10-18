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Глава Башкирии встал на защиту полицейских, которые жестко задерживали граждан

Глава Башкирии встал на защиту полицейских, которые жестко задерживали граждан

12:23, 18 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров защитил сотрудников полиции, которые жестко задерживают жителей, не выполняющих антиковидные требования.

Напомним, что на прошлой неделе в Башкирии произошло как минимум два случая, когда полицейским пришлось применять силу в отношении граждан, которые пытались пройти в людные места без сертификата о вакцинации. В первом полицейский оседлал пенсионера в торговом центре, а во втором двое сотрудников МВД силой проволокли женщину, которая пыталась выехать из города в автобусе, по асфальту.


- Власть на то и есть власть: если она приняла решение, то она должна это решение проводить всеми мерами государственного управления и принуждения. Когда наших сотрудников милиции начали обвинять, что они свирепствуют там, задержали мужчину, задержали женщину, не дали проехать на междугороднем транспорте - все обязаны выполнять эти [антиковидные] положения. Мы живем в очень сложное время. Рост больных идет, люди умирают. Нужно быть уверенными в своей правоте и в том, что мы делаем, - заявил Хабиров на еженедельном оперативном совещании 18 октября.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович коронавирусные ограничения
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