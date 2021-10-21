В правительстве РФ попросили россиян воздержаться от поездок в другие регионы
08:27, 21 окт 2021
Россияне должны воздержаться от поездок в другие регионы страны, чтобы не осложнять там ситуацию с коронавирусом. Об этом сказала вице-премьер правительства страны Татьяна Голикова в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Россияне должны воздержаться от поездок в другие регионы страны, чтобы не осложнять там ситуацию с коронавирусом. Об этом сказала вице-премьер правительства страны Татьяна Голикова в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным по поводу новых мер против распространения коронавируса.
«Большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов»,- отметила Голикова.
Количество занятых больничных коек для пациентов с коронавирусом в России составляет 86,6%, сообщила вице-премьер.
«На сегодняшний день в РФ развернуто 276,5 тыс. коек, из которых 66,1% оснащены подачей кислорода. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 86,6% коек», - сказала она.
Голикова добавила, что в 40 регионах уровень занятости коек превышает средний по стране, а в 27 регионах составляет более 90%.
Она подчеркнула, что «сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95 процентов.