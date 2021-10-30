В Башкирии вступили в силу новые поправки в антиковидный указ

12:26, 30 окт 2021

Сегодня, 30 октября, в республике вступили в силу новые поправки в антиковидный указ.







Согласно изменениям, теперь для того, чтобы попасть в ТЦ, посетителям, кроме сертификата о прохождении двух этапов вакцинации или справки о перенесенном заболевании, нужно иметь паспорт. Документ, удостоверяющий личность, могут потребовать уполномоченные должностные лица.

— При обращении в организации в целях приобретения товаров, работ, и в том числе получения услуг, при предъявлении гражданами сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации одновременно со справкой об отрицательном результате ПЦР не позднее, чем за 72 часа, — гласит текст указа.

Невакцинированным зайти в ТЦ будет сложнее. С 27 октября утратил силу документ, разрешающий посещать общественные места с отрицательным ПЦР-тестом. С 30 октября непривитым гражданам нужно предъявлять несколько документов: справку о наличии противопоказаний к вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение 72 часов.



Такая мера может серьезно ударить по кошельку граждан. За один тест в среднем придется выложить из семейного бюджета от 1000–1500 рублей.

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