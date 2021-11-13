Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Депутат Госдумы заявил, что введение QR-кодов нарушает нормы Конституции России

Депутат Госдумы заявил, что введение QR-кодов нарушает нормы Конституции России

10:17, 13 ноя 2021

Введение QR-кодов в России свидетельствует о нарушении Конституции страны и умаление прав граждан под предлогом борьбы с COVID. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат КПРФ Сергей Обухов.

«Понятно, что депутаты будут анализировать внесенные правительственные законопроекты, но уже сейчас ясно, что налицо попытка „санитарного переворота“, <…>, в законопроектах правительства усматривается отмена и умаление прав и свобод человека и гражданина под предлогом борьбы с COVID. Пару дней назад после локдауна нам сообщалось, что ситуация улучшилась, и вот новый правительственный кульбит: нам рассказывают о чрезвычайности положения в связи с пандемией», — приводится цитата Обухова на сайте КПРФ.

Ранее глава Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что пандемия COVID и вводимые из-за нее ограничения вызывают у правительства РФ «соблазн» вторгаться в сферу прав россиян. Он отметил важность части 2 статьи 55 Конституции РФ, в которой говорится, что не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Читайте также:

Голикова обвинила россиян в росте смертности из-за COVID-19
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения вакцинация
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: