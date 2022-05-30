Глава Башкирии дал ценные советы главам муниципалитетов

09:00, 30 май 2022

Руководитель республики обозначил ключевые задачи муниципалитетов.







– Поддерживаем семьи военнослужащих, защищающих Родину в ходе спецоперации на Украине, помогаем пострадавшим жителям Донбасса, – затронул главные направления в деятельности региональных и местных властей Радий Хабиров. Он отметил, что правильно оценить ситуацию в период множества вызовов. От этого зависит благополучие жителей. В числе приоритетных задач – развитие экономики и поддержка предпринимателей, ведение конструктивного диалога с населением по наиболее актуальным темам. Детализируя задачи, он особое внимание обратил на привлечение инвестиций и выполнение социальных обязательств перед гражданами.



Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров дал оценку темпам экономического роста в первом квартале в республике, отметив, что они выше, чем в среднем по России. В строительной сфере также показатель (отраслевой индекс) по Башкирии выше среднероссийского значения.





Руководитель регионального правительства отметил, что муниципалитеты должны привлекать инвесторов на свою территорию, финансовые вложения смогут дать толчок для развития других направлений таких, как туризм, транспорт, сфера услуг. К тому же, новые проекты в перспективе позволят получить дополнительные доходы в местные бюджеты.



На семинаре также обсудили вопросы комплексного развития сельских территорий, ремонта дорог, тему вывоза ТКО.

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Фото: Сайт Главы РБ