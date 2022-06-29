Глава Башкирии сбежал с работы
17:21, 29 июн 2022
Глава Башкирии Радий Хабиров в шуточной форме заявил, что опять сбежал с работы. Об этом руководитель региона сообщил на своих страницах в соцсетях 29 июня.
Радий Хабиров опубликовал короткое видео с Советской площади в Уфе, где сейчас идёт строительство колоннады памятника генералу Минигали Шаймуратову.
«Всё тянет и тянет меня сюда», - написал глава республики.
Несколько дней назад Радий Хабиров уже «сбегал» с работы на Советскую площадь, чему также посвятил пост.
Источник:
ufa.aif.ru
Фото: скрин видео
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