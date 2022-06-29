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Глава Башкирии сбежал с работы

Глава Башкирии сбежал с работы

17:21, 29 июн 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров в шуточной форме заявил, что опять сбежал с работы. Об этом руководитель региона сообщил на своих страницах в соцсетях 29 июня.

Радий Хабиров опубликовал короткое видео с Советской площади в Уфе, где сейчас идёт строительство колоннады памятника генералу Минигали Шаймуратову.

«Всё тянет и тянет меня сюда», - написал глава республики.

Несколько дней назад Радий Хабиров уже «сбегал» с работы на Советскую площадь, чему также посвятил пост.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: скрин видео
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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