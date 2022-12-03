Глава Башкирии Хабиров рассказал, кого считает настоящими героями

11:26, 03 дек 2022

В список руководителя региона попали врачи, волонтеры и воины.



Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что наградил победителей и призеров Национального чемпионата «Абилимпикс». Пользуясь случаем, он также рассказал, кого считает героями нашего времени.







По словам Хабирова, в первую очередь это участвующие в специальной военной операции воины. Также он выделил врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом, работают в полевых госпиталях, помогают людям. В список главы попали и волонтеры.



– Это удивительные люди, которые выбрали для себя созидательный труд, которые преодолевают все невзгоды и трудности со здоровьем. Общаясь с ними, мы становимся внутренне сильнее, – отозвался он о победителях чемпионата

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Фото: пресс-служба главы Башкирии