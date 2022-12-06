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Власти Башкирии озвучили срочное объявление насчет частичной мобилизации

Власти Башкирии озвучили срочное объявление насчет частичной мобилизации

10:57, 06 дек 2022

В Башкирии власти сделали новое объявление насчет частичной мобилизации. О нем рассказали представители проекта «Объясняем. Башкортостан».



Дело в том, что участники специальной военной операции были освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц. Две недели назад, 21 ноября, президент России подписал соответствующий закон.

Данная льгота касается денег и имущества, которые были безвозмездно переданы с 1 января этого года призванным на военную службу по мобилизации и добровольцам, контрактниками, а также военнослужащим, нацгвардейцам и сотрудникам, которых привлекли для выполнения задач в области обороны в случае их участия в СВО. Помимо них, льгота касается членов семьи мобилизованных резервистов.


В случае, если указанные граждане получили финансовую или имущественную помощь, связанную с прохождением военной службы, платить подоходный налог с этих доходов им не не нужно.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/radiyhabirov
Теги: спецоперация мобилизация налоги
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