Хабиров рассказал, кто будет исполнять обязанности Азата Бадранова в правительстве Башкирии
20:56, 22 дек 2022
Азат Бадранов уже месяц на СВО, а в правительстве республики он занимал важный пост
Часть обязанностей вице-премьера Башкирии Азата Бадранова после его отправки на спецоперацию перешла руководителю аппарата правительства Азамату Абдрахманову. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил Радий Хабиров.
Напомним, Азат Бадранов вызвался ехать на спецоперацию в качестве добровольца, его взяли в батальон имени Шаймуратова. Азат Абдрахманов обрел дурную славу, будучи главой Ишимбайского района. Тогда он в 2020 году противостоял защитникам шихана Куштау, который собиралась разрабатывать «Башкирская содовая компания». После его повысили и отправили в ДНР курировать работу по восстановлению.