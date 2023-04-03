В России создадут фонд поддержки участников СВО

14:21, 03 апр 2023

Владимир Путин подписал указ о создании в России государственного фонда поддержки участников СВО, который получит название «Защитники Отечества». Инициативу создания фонда он ранее озвучил в ходе обращения к федеральному собранию.



Учредителем фонда стало правительство России, формировать его будут из средств федеральной казны, добровольных взносов и других источников. На средства фонда планируется оказывать помощь ветеранам специальной военной операции и их семьям. Председателем организации стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.



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