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В России создадут фонд поддержки участников СВО

В России создадут фонд поддержки участников СВО

14:21, 03 апр 2023

Владимир Путин подписал указ о создании в России государственного фонда поддержки участников СВО, который получит название «Защитники Отечества». Инициативу создания фонда он ранее озвучил в ходе обращения к федеральному собранию.

Учредителем фонда стало правительство России, формировать его будут из средств федеральной казны, добровольных взносов и других источников. На средства фонда планируется оказывать помощь ветеранам специальной военной операции и их семьям. Председателем организации стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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Автор: sobkor02.ru
Теги: спецоперация Путин Владимир Владмирович указ
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