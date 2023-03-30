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В Башкирии семьи погибших участников СВО получат более 14 млн рублей

В Башкирии семьи погибших участников СВО получат более 14 млн рублей

09:44, 30 мар 2023

В Башкирии в случае гибели участников специальной военной операции их семьи получат более 14 миллионов рублей. Об этом рассказал проект «Объясняем. Башкортостан».



В своей публикации специалисты поведали, на какие выплаты могут рассчитывать участники СВО из республики, а также их близкие. С момента заключения контракта до прибытия до места назначения военнослужащий начинает получать в зависимости от звания (рядовой, сержант или прапорщик) от 35 до 60 тысячи рублей. Также боец может рассчитывать на ежегодную материальную помощь (от 20 тысяч рублей), подъемное пособие (от 20 тысяч рублей) и единовременная выплаты при заключении контракта на срок от одного года (195 тысяч рублей).


А уже с момента участия в спецоперации боец начинает получать суточные (4 240 рублей), два оклада ежемесячно (от 20 до 35 тысяч рублей) и ежемесячная социальная выплата (37 тысяч рублей).

В случае ранения положена страховая выплата в размере трех миллионов рублей, а также дополнительная надбавка в зависимости от степени увечья – от 70 до 300 тысяч рублей. В случае гибели бойца его семье будет выплачено от федерльных властей 12 миллионов 400 тысяч рублей и два миллиона от республиканских.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: спецоперация выплаты
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