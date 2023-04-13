Ридаль Саетов временно возглавил Минстрой Башкирии
16:58, 13 апр 2023
Ридаль Саетов временно возглавил Министерство строительства и архитектуры Башкортостана. Информацию об это передало издание "Коммерсантъ-Башкортостан".
До настоящего времени Саетов являлся советником главы региона по инвестдеятельности и инфраструктурным проектам. Он отвечал за серьезные инфраструктурные проекты Башкирии, в том числе строительство инженерных коммуникаций в Забелье и программу комплексного развития сельских территорий.
Саетов пришел на смену Рамзилю Кучарбаеву, ранее возглавлявшему ведомство. В данный момент последний находится под следствием по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Следком на днях завершил расследование этого дела.
Автор: Семен Подгорный
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