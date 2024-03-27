«Жрать не на что»: Лолита пожаловалась на крохотную пенсию — последствия «голой» вечеринки сказываются

21:57, 27 мар 2024

В недавней беседе с журналистами издания «Мир новостей» Лолита Милявская обнажила неожиданную финансовую реальность, в которой оказалась. 55-летняя артистка призналась, что вся ее скромная пенсия в размере 23 тысяч рублей в месяц уходит на оплату квартиры. Эта сумма, по ее собственным словам, едва позволяет свести концы с концами, не говоря уже о возможности жить на широкую ногу.

«Жрать бы мне не на что было. Но я родилась не с серебряной ложкой во рту, поэтому что такое абсолютное отсутствие денег, знаю», — поделилась Лолита, давая понять, что в ее жизни были периоды серьезных материальных трудностей.

Казалось бы, блистательная карьера и миллионные гонорары должны были обеспечить Лолите безбедную старость. Однако, как выяснилось, певица исправно платит внушительные налоги. По ее утверждению, в 2023 году она выплатила государству около 10 миллионов рублей из своих доходов. Тем не менее, Милявская всегда старалась откладывать деньги, понимая необходимость финансовой поддержки своей дочери и престарелой 81-летней матери.

Впрочем, опасения певицы относительно сегодняшнего дня могут быть преувеличены, поскольку при необходимости она всегда может реализовать свою недвижимость, включая квартиру и дачу в Болгарии, которую когда-то приобрела в качестве инвестиции.

Несмотря на финансовые сложности, Лолита Милявская сохраняет оптимизм и позитивный взгляд на жизнь. После скандального участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, вызвавшего отмену ряда ее концертов, певица нашла в этом положительные моменты, получив возможность уделять больше времени семье и домашним делам.

Автор: Вадим Рудаков