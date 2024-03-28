Новые цены на яйца по-настоящему удивят: они уже в магазинах

11:55, 28 мар 2024

Наступивши весенний сезон готовит приятный сюрприз для российских потребителей в виде существенного снижения цен на куриные яйца. Согласно свежим данным Росстата, стоимость этого повседневного продукта продолжает неуклонно падать уже третий месяц подряд.

За минувшую неделю средние расценки на яйца упали на 0,56%. Однако это лишь верхушка айсберга. С начала 2023 года общее снижение цен составило внушительные 4,68%, а только за последний месяц стоимость яиц сократилась на 2,32%. Эксперты связывают этот ценовой тренд с рядом факторов.

Во-первых, нельзя недооценивать эффект от мер, предпринятых правительством. Речь идет об открытии российского рынка для беспошлинного импорта яиц из Ирана, Азербайджана и Турции, а также об ограничении максимальных торговых наценок в рознице. Во-вторых, после пиковых новогодних продаж спрос на яйца традиционно снижается, высвобождая излишки предложения.

Для бдительных покупателей возможность существенной экономии открывается прямо на полках магазинов. Так, в торговой сети «Окей» десяток яиц категории С2 (мелкий калибр) можно приобрести всего за 93 рубля. Те же «недомерки» в «Магните» и «Ашане» предлагаются по цене от 100 рублей за десяток. Стандартные яйца высшей категории С1 отпускаются по ценам начиная от 110-115 рублей за десяток.

Автор: Вадим Рудаков