В Буздякском районе бывший школьный учитель построил для детворы спортплощадку

Убрать детей от телевизора – именно такое желание побудило жителя Буздякского района построить спортивную площадку в родном селе. Задуманное удалось воплотить в жизнь. Сегодня в Старых Богадах состоялось открытие социального объекта, полностью построенного на частные средства, сообщает сайт Newsbash.ru.





Он ушел из сферы образования, но не забыл о детях. Бывший учитель физкультуры, а потом директор местной школы Рауф Мухаметгалиев уже в качестве предпринимателя выступает перед односельчанами. Это спортивная площадка в селе Старые Богады – его рук дело. Подарок землякам.

«Молодежь есть. Особенно вот по субботам на выходные они приезжают, в волейбол с удовольствием играют».

«Это уникальный случай, когда непосредственно сам субъект малого предпринимательства, здесь работающий. Показывает зрелость самих предпринимателей, которые непосредственно работают на данной территории и оказывают поддержку населению».

Рауф Мухаметгалиев, предприниматель: «Рядом очень много детей, которые сегодня практически представлены сами себе. Вообще огромное желание оторвать детей от телевизоров, от компьютеров и вести здоровый образ жизни».Задуманное воплотилось в жизнь. От компьютеров и современных гаджетов сегодня удалось оторвать не только ребятню, но и взрослых. Местные жители уверены: спортивная площадка пустовать не будет.На этом месте ещё недавно был пустырь. Теперь здесь раздаются детские смех и крики. На строительство объекта было потрачено не меньше полумиллиона рублей. Но это только лишь начало. В планах местного предпринимателя – соорудить здесь детский городок.

Руководитель хозяйства Рауф Мухаметгалиев прекрасно знает, что такое социально-ответственный бизнес. Поддержка родного села очень важна, особенно когда ты плечом к плечу работаешь на полях с этими людьми. А открытие спортивной площадки как раз совпало с началом уборочной страды в хозяйстве.

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Автор: Руслан Батыргареев