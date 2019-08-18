В Буздякском районе бывший школьный учитель построил для детворы спортплощадку
Убрать детей от телевизора – именно такое желание побудило жителя Буздякского района построить спортивную площадку в родном селе. Задуманное удалось воплотить в жизнь. Сегодня в Старых Богадах состоялось открытие социального объекта, полностью построенного на частные средства, сообщает сайт Newsbash.ru.
Он ушел из сферы образования, но не забыл о детях. Бывший учитель физкультуры, а потом директор местной школы Рауф Мухаметгалиев уже в качестве предпринимателя выступает перед односельчанами. Это спортивная площадка в селе Старые Богады – его рук дело. Подарок землякам.
Задуманное воплотилось в жизнь. От компьютеров и современных гаджетов сегодня удалось оторвать не только ребятню, но и взрослых. Местные жители уверены: спортивная площадка пустовать не будет.
Зуфар Байков, житель с. Старые Богады:
Руководитель хозяйства Рауф Мухаметгалиев прекрасно знает, что такое социально-ответственный бизнес. Поддержка родного села очень важна, особенно когда ты плечом к плечу работаешь на полях с этими людьми. А открытие спортивной площадки как раз совпало с началом уборочной страды в хозяйстве.
Автор: Руслан Батыргареев