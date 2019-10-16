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Стало известно, в каких районах Башкирии лучше всего реагируют на жалобы жителей в системе "Инцидент"

Добавлено: 16.10.19
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Рубрика: Общество
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Стало известно, в каких районах Башкирии лучше всего реагируют на жалобы жителей в системе "Инцидент"

Рабочая группа «Инцидент-менеджмента» составила рейтинг муниципалитетов по работе с обращениями граждан. Его возглавили администрации Стерлитамака, Сибая, Мелеузовского, Благовещенского, Уфимского и Иглинского районов.


Все остальные муниципалитеты находятся в так называемой «желтой зоне». Месяцем ранее в «красной зоне» рейтинга был только Краснокамский район, но там сумели подтянуть ситуацию и встать на путь исправления.

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В рейтинге районов Уфы первое место поделили Советский и Октябрьский районы. В опасной «красной зоне» — Калининский район. Сама администрация города в общем рейтинге занимает седьмое место.

При составлении рейтинга учитывается, сколько жалоб и заявок получил и сколько выполнил муниципалитет, насколько качественно и по-человечески его представители общаются с людьми – пишут сразу просто, доступно и по существу или, как раньше, включают бюрократа и начинают «футболить». Результаты считаются ежемесячно, итоги в виде отчета получает лично глава региона. Качество работы с народом – один из основных показателей, по которым оценивается работа мэров города и глав районов и, в том числе, принимаются кадровые решения.
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Источник: www.bashinform.ru
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