Известный стендап комик из Уфы Сергеич (Сергей Кутергин) просит помощи в покупке Bentley

Известный комик из Камеди клаб Сергей Кутергин, известный больше под псевдонимом Сергеич, попросил помощи своих подписчиков в покупке дорогостоящего автомобиля Bentley.





Сергей, который кроме жанра stand-ap увлекается продюсированием, сделал заказчикам рекламный ролик, и пояснил, что ему хорошо заплатили. Теперь осталось запустить рекламу в ротацию и набрать просмотры. С этой просьбой он и обратился к своим подписчикам:

— Крутые ребята из Уфы заказали у меня очень дорогую рекламу. И теперь я смогу купить себе Bentley, — Кутергин «по-братски» попросил своих френдов посмотреть ролик полностью и зайти на сайт заказчиков.

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Свою просьбу он шутливо мотивировал тем, что не хочет отдавать свой Bentley обратно в салон.