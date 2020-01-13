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В Стерлитамаке школьников не купивших себе лыжи заставили протаптывать лыжню

Добавлено: 13.01.20
Просмотров: 66
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке школьников не купивших себе лыжи заставили протаптывать лыжню

В социальных сетях появилось видео от учеников средней школы №7 города Стерлитамак. Автор видео рассказывает о том, что воспитанников заставляют протаптывать лыжню.

В ролике ребята почти всем классом дружно, гуськом идут по снегу. Также, по словам автора, школьников принуждают покупать на собственные средства лыжи для занятия физкультурой. А тем, кто откажется, обещают неудовлетворительные оценки и написание объяснительных записок. Пользователи социальных сетей разделились во мнениях. А вот сам автор вскоре после публикации попросил видео удалить, так как многие заподозрили школьников в фейковом сообщении.

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— Дожили. Всегда были лыжи, не могут обеспечить, пусть найдут чем занять детей. Оценка по физкультуре теперь зависит от кошелька родителей. Не каждый может себе позволить потратить деньги на лыжи, — считает Елена Шагимухаметова.
— Дети заболеют, что педиатр пропишет для лечения, пусть директор, завуч и педагог по физкультуре обеспечивают всем необходимым. Автор, это видео предоставьте в прокуратуру. Пусть они с ними разбираются, — написала Регина Иванова.
— Учимся в 7-й школе, никогда не было, чтобы дети снег протаптывали! У кого лыжи есть – катаются, а у кого их нет, в спортзале играют. Что за чушь сюда выкладываете? — высказалась одна из родительниц.
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Источник: proural.info
Фото: соцсети
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