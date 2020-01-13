В Стерлитамаке школьников не купивших себе лыжи заставили протаптывать лыжню

В социальных сетях появилось видео от учеников средней школы №7 города Стерлитамак. Автор видео рассказывает о том, что воспитанников заставляют протаптывать лыжню.







В ролике ребята почти всем классом дружно, гуськом идут по снегу. Также, по словам автора, школьников принуждают покупать на собственные средства лыжи для занятия физкультурой. А тем, кто откажется, обещают неудовлетворительные оценки и написание объяснительных записок. Пользователи социальных сетей разделились во мнениях. А вот сам автор вскоре после публикации попросил видео удалить, так как многие заподозрили школьников в фейковом сообщении.

— Дожили. Всегда были лыжи, не могут обеспечить, пусть найдут чем занять детей. Оценка по физкультуре теперь зависит от кошелька родителей. Не каждый может себе позволить потратить деньги на лыжи, — считает Елена Шагимухаметова.

— Дети заболеют, что педиатр пропишет для лечения, пусть директор, завуч и педагог по физкультуре обеспечивают всем необходимым. Автор, это видео предоставьте в прокуратуру. Пусть они с ними разбираются, — написала Регина Иванова.

— Учимся в 7-й школе, никогда не было, чтобы дети снег протаптывали! У кого лыжи есть – катаются, а у кого их нет, в спортзале играют. Что за чушь сюда выкладываете? — высказалась одна из родительниц.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети