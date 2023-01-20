В Уфе родители учеников пожаловались на отсутствие лыж в школе

14:19, 20 янв 2023

Лилия Амирова обратилась к главе Башкирии от лица учеников уфимской школы № 41. По словам женщины, родители обескуражены тем, что детей просят принести лыжи на урок физкультуры. Причем происходит это буквально за день до урока.







В школе Лилии ответили просто – лыж нет, ни одной пары. Еще больше удивило родителей то, что учреждение долгие годы сотрудничает с ФСБ и ветеранами погранвойск, активно занимается патриотическим воспитанием, а значит и физическим. Только вот инвентаря нет.





«Лыжные комплекты включены в перечень обязательных средств обучения, их должна предоставить школа! В 41-й много лет существуют кадетские классы, и, соответственно, физвоспитанию должна отводиться немалая доля. И как вообще такое случилось, что на базе школы лыж нет», – возмутилась уфимка.

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