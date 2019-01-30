Житель Кушнаренково проложил для односельчан шестикилометровую лыжню
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Житель Кушнаренково проложил для односельчан шестикилометровую лыжню. Для этого он придумал специальное устройство. Спортивный маршрут стал настолько популярен, что в районе теперь есть сообщество лыжников.
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Фануз Габдуллин:
«Надо спортом заниматься для здоровья, это полезно. Самый хороший вид спорта – это лыжи. Мне приятно, когда катаются люди. Получают удовольствие, здоровье поправляют».
Фануз Хисматуллинович почти 30 лет проработал в Нижневартовске. Когда пришло вермя выходить на пенсию, мужчина решил вернуться на родину – в Башкортостан, переехал в село Кушнаренково. И первое, что сделал – проложил в ближайшей лесопосадке шестикилометровую лыжную трассу.
Своим примером Фануз Габдуллин вдохновил односельчан. Его соседи тоже решили присоединиться к спортивному клубу. Гульзирин Тамимдарова говорит, что спортом занималась всегда. Но кататься на лыжах одной большой компанией – намного веселее. Особенно, под руководством такого тренера.
Гульзирин Тамимдарова:
«Он нам делает дороги, вы катались, видели. Он всегда проходит, хоть буран, хоть пурга».
Теперь здесь катаются и взрослые, и дети. Причем приезжают на трассу люди даже из других сел и деревень. А сам Фануз Габдуллин, чувствуя ответственность за свою лыжню, не забывает поддерживать ее в хорошем состоянии.
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