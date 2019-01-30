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Житель Кушнаренково проложил для односельчан шестикилометровую лыжню

Добавлено: 30.01.19
Просмотров: 10
Рубрика: Общество
Теги: Кушнаренковский район
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Житель Кушнаренково проложил для односельчан шестикилометровую лыжню

Житель Кушнаренково проложил для односельчан шестикилометровую лыжню. Для этого он придумал специальное устройство. Спортивный маршрут стал настолько популярен, что в районе теперь есть сообщество лыжников.

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В день – по 20 км на лыжах. Это норма для Фануза Габдуллина. Лыжным спортом он занимается уже больше 60 лет. И за это время пенсионер не пропустил ни одной тренировки.  

Фануз Габдуллин:
«Надо спортом заниматься для здоровья, это полезно. Самый хороший вид спорта – это лыжи. Мне приятно, когда катаются люди. Получают удовольствие, здоровье поправляют».

Фануз Хисматуллинович почти 30 лет проработал в Нижневартовске. Когда пришло вермя выходить на пенсию, мужчина решил вернуться на родину – в Башкортостан, переехал в село Кушнаренково. И первое, что сделал – проложил в ближайшей лесопосадке шестикилометровую лыжную трассу.

Своим примером Фануз Габдуллин вдохновил односельчан. Его соседи тоже решили присоединиться к спортивному клубу. Гульзирин Тамимдарова говорит, что спортом занималась всегда. Но кататься на лыжах одной большой компанией – намного веселее. Особенно, под руководством такого тренера.

Гульзирин Тамимдарова:
«Он нам делает дороги, вы катались, видели. Он всегда проходит, хоть буран, хоть пурга».

Теперь здесь катаются и взрослые, и дети. Причем приезжают на трассу люди даже из других сел и деревень. А сам Фануз Габдуллин, чувствуя ответственность за свою лыжню, не забывает поддерживать ее в хорошем состоянии.

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