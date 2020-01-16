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Пять районов Башкирии получат специализированный автотранспорт для обслуживания населения

Добавлено: 16.01.20
Просмотров: 10
Рубрика: Общество
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Пять районов Башкирии получат специализированный автотранспорт для обслуживания населения

Баймакский, Зилаирский, Караидельский, Нуримановский и Татышлинский районы республики в этом году приобретут специализированный автотранспорт для обслуживания населения (автоклубы). Соответствующее Распоряжение подписал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Культурная среда», входящего в национальный проект «Культура».

Общая стоимость пяти мобильных культурных комплексов составит более 23 млн. рублей.

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Автоклубы представляют из себя многофункциональные мобильные культурные комплексы, оснащенные звуковым и световым оборудованием, экраном и выдвижной сценой. С их помощью жители отдаленных районов региона и находящихся по соседству населенных пунктов получат возможность посещать концертные программы, праздничные и просветительские мероприятия.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Источник: culture.bashkortostan.ru
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