Пять районов Башкирии получат специализированный автотранспорт для обслуживания населения

Баймакский, Зилаирский, Караидельский, Нуримановский и Татышлинский районы республики в этом году приобретут специализированный автотранспорт для обслуживания населения (автоклубы). Соответствующее Распоряжение подписал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Культурная среда», входящего в национальный проект «Культура».







Общая стоимость пяти мобильных культурных комплексов составит более 23 млн. рублей.

Автоклубы представляют из себя многофункциональные мобильные культурные комплексы, оснащенные звуковым и световым оборудованием, экраном и выдвижной сценой. С их помощью жители отдаленных районов региона и находящихся по соседству населенных пунктов получат возможность посещать концертные программы, праздничные и просветительские мероприятия.Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".