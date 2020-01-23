В Уфе пенсионеры вынуждены искать пропитание в мусорных баках

Очевидец из Уфы запечатлел кадры того, как несколько пожилых людей обступили мусорный бак, чтобы вытащить со дна его содержимое.







Со слов автора видеозаписи, в мусорном баке находятся просроченные продукты из магазина расположенного по адресу проспект Октября, 115. Во время очередной утилизации продуктов сотрудниками, тут же поспешили прийти бабушки, стали лезть в бак и доставать оттуда еду.

«У нас в «Зелёнке» на Степана Кувыкина тоже также, наблюдала даже как они из-за этого дерутся, печально, конечно, все это», — подытожила уфимка.

Появившаяся в соцсетях запись тут же спровоцировала волну недовольства: людям было жаль пенсионеров, кто-то рассказал о подобной картине и в других местных помойках.