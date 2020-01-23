В Уфе пенсионеры вынуждены искать пропитание в мусорных баках
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Очевидец из Уфы запечатлел кадры того, как несколько пожилых людей обступили мусорный бак, чтобы вытащить со дна его содержимое.
Со слов автора видеозаписи, в мусорном баке находятся просроченные продукты из магазина расположенного по адресу проспект Октября, 115. Во время очередной утилизации продуктов сотрудниками, тут же поспешили прийти бабушки, стали лезть в бак и доставать оттуда еду.
«У нас в «Зелёнке» на Степана Кувыкина тоже также, наблюдала даже как они из-за этого дерутся, печально, конечно, все это», — подытожила уфимка.
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