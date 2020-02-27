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В Кушнаренковском районе туристы на снегоходе налетели на стальной трос

Добавлено: 27.02.20
Просмотров: 48
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Кушнаренковском районе туристы на снегоходе налетели на стальной трос

В минувшее воскресенье, 23 февраля, на озере Ильмурзино туристы едва не срезали головы металлическим тросом в 150 метрах от базы отдыха. Кадры с места появились в социальных сетях.

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«Сейчас вопрос будем решать с администрацией [базы отдыха]. Человек ехал на снегоходе, себе чуть не срезал шею… Повесили какие-то значки непонятные, никакого ограждения по сути  не имеется больше. Ехали с базы отдыха, решили сделать круг по озеру, все это разрешено, и вот уперлись в этот трос. Человек себе чуть голову не срезал, разорвал шею, сейчас вызывают скорую», — говорит участник событий.

В момент случившегося на снегоходе было два человека, оба получили травму и были госпитализированы. Пострадавшие говорят, что администрация парка отдыха практически сразу избавилась от злосчастного троса.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Bash.dtp.official / Instagram
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