В Кушнаренковском районе туристы на снегоходе налетели на стальной трос

В минувшее воскресенье, 23 февраля, на озере Ильмурзино туристы едва не срезали головы металлическим тросом в 150 метрах от базы отдыха. Кадры с места появились в социальных сетях.



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Фото: Bash.dtp.official / Instagram

«Сейчас вопрос будем решать с администрацией [базы отдыха]. Человек ехал на снегоходе, себе чуть не срезал шею… Повесили какие-то значки непонятные, никакого ограждения по сути не имеется больше. Ехали с базы отдыха, решили сделать круг по озеру, все это разрешено, и вот уперлись в этот трос. Человек себе чуть голову не срезал, разорвал шею, сейчас вызывают скорую», — говорит участник событий.В момент случившегося на снегоходе было два человека, оба получили травму и были госпитализированы. Пострадавшие говорят, что администрация парка отдыха практически сразу избавилась от злосчастного троса.