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Пчеловоды Башкирии на съезде в Уфе обсудят вопросы развития отрасли

Добавлено: 13.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Пчеловоды Башкирии на съезде в Уфе обсудят вопросы развития отрасли

14-15 марта в конгресс-холле «Торатау» обсудят вопросы развития пчеловодства. Организаторами мероприятия являются министерство сельского хозяйства РБ совместно с региональной общественной организацией «Пчеловоды Башкирии».

Пчеловоды совместно с экспертами, учеными обсудят вопросы развития и проблемы отрасли, узнают о ходе подготовки к 47-му Международному конгрессу «Апимондия», который пройдет в 2021 году в Уфе, ознакомятся с действующими программами поддержки и развития пчеловодной отрасли в регионе, обстоятельно пообщаются с представителями Министерств сельского и лесного хозяйств региона, управлений Россельхознадзора и ветеринарии по Башкортостану.

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Пчеловодов особенно волнуют массовая вырубка липы, сохранность генофонда среднерусской пчелы (башкирская популяция — один из ее видов), падеж пчел, качество меда и другие проблемы. Обстоятельный разговор пчеловодов с руководителями министерств и ведомств поможет развитию отрасли и реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, что по производству меда Башкортостан является лидером в стране (9% всего объема), почти половина липовых лесов России находится на территории нашей республики.

Тем временем депутаты Башкирии предложили ввести штрафы за безответственное применение пестицидов на сумму до  100 тысяч рублей. По мнению председателя парламента Константина Толкачева, несвоевременное информирование грозит тем, что пчеловоды, садоводы и огородники не успевают защитить свое имущество и терпят ущерб.

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Источник: proural.info
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