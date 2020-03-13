Пчеловоды Башкирии на съезде в Уфе обсудят вопросы развития отрасли

14-15 марта в конгресс-холле «Торатау» обсудят вопросы развития пчеловодства. Организаторами мероприятия являются министерство сельского хозяйства РБ совместно с региональной общественной организацией «Пчеловоды Башкирии».







Пчеловоды совместно с экспертами, учеными обсудят вопросы развития и проблемы отрасли, узнают о ходе подготовки к 47-му Международному конгрессу «Апимондия», который пройдет в 2021 году в Уфе, ознакомятся с действующими программами поддержки и развития пчеловодной отрасли в регионе, обстоятельно пообщаются с представителями Министерств сельского и лесного хозяйств региона, управлений Россельхознадзора и ветеринарии по Башкортостану.



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