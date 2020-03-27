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Каринэ Хабирова попросила жителей Башкирии соблюдать все правила карантина

Добавлено: 27.03.20
Просмотров: 79
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Каринэ Хабирова попросила жителей Башкирии соблюдать все правила карантина

Жена главы республики Каринэ Хабирова в очередной раз не смогла пройти мимо ситуации с угрозой распространения коронавируса.

В своем Инстаграмме она написала пост, в котором настоятельно, но в своей мягкой манере попросила соблюдать все правила, чтобы как можно быстрее остановить угрозу. 



Каринэ попросила соблюдать карантин, не забывать надевать маски, выходя из дома, а также самоизолироваться в случае плохого самочувствия или плохого самочувствия или в случае подозрения или факта наличия вируса.

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Тем самым, по ее словам, можно позаботиться о тех, кто находится в группе риска – людях с хроническими заболеваниями легких и дыхательных путей, а также пожилых. 
«Будьте честны сами с собой и соблюдайте режим карантина, если Вы прилетели из мест , где вирусом заражено большое количество людей! На улицах нашего города я вижу , что люди ходят без масок , прилетают из за границы и не соблюдают карантин! Только вместе, строго выполняя рекомендации врачей , мы сможем остановить распространение вирус (орфография и пунктуация сохранены – примечание автора)», – написала она.


Свой пост Каринэ сопроводила фотографией, на которой она запечатлена в многоразовой черной маске. 

Напомним, ранее она высказывалась о своем отношении к карантинным мерам, отметив, что сейчас все находятся в равном положении.


Ранее сообщалось о том, что Хабиров поручил не допускать повышения цен на продукты питания  


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Источник: gorobzor.ru
Фото: с Инстаграма Каринэ Хабировой
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