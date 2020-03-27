Каринэ Хабирова попросила жителей Башкирии соблюдать все правила карантина

Жена главы республики Каринэ Хабирова в очередной раз не смогла пройти мимо ситуации с угрозой распространения коронавируса.



В своем Инстаграмме она написала пост, в котором настоятельно, но в своей мягкой манере попросила соблюдать все правила, чтобы как можно быстрее остановить угрозу.







Каринэ попросила соблюдать карантин, не забывать надевать маски, выходя из дома, а также самоизолироваться в случае плохого самочувствия или плохого самочувствия или в случае подозрения или факта наличия вируса.

«Будьте честны сами с собой и соблюдайте режим карантина, если Вы прилетели из мест , где вирусом заражено большое количество людей! На улицах нашего города я вижу , что люди ходят без масок , прилетают из за границы и не соблюдают карантин! Только вместе, строго выполняя рекомендации врачей , мы сможем остановить распространение вирус (орфография и пунктуация сохранены – примечание автора)», – написала она.









Тем самым, по ее словам, можно позаботиться о тех, кто находится в группе риска – людях с хроническими заболеваниями легких и дыхательных путей, а также пожилых.

Свой пост Каринэ сопроводила фотографией, на которой она запечатлена в многоразовой черной маске.



Напомним, ранее она высказывалась о своем отношении к карантинным мерам, отметив, что сейчас все находятся в равном положении.





Ранее сообщалось о том, что Хабиров поручил не допускать повышения цен на продукты питания





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Фото: с Инстаграма Каринэ Хабировой