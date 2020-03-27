Каринэ Хабирова попросила жителей Башкирии соблюдать все правила карантина
Жена главы республики Каринэ Хабирова в очередной раз не смогла пройти мимо ситуации с угрозой распространения коронавируса.
В своем Инстаграмме она написала пост, в котором настоятельно, но в своей мягкой манере попросила соблюдать все правила, чтобы как можно быстрее остановить угрозу.
Каринэ попросила соблюдать карантин, не забывать надевать маски, выходя из дома, а также самоизолироваться в случае плохого самочувствия или плохого самочувствия или в случае подозрения или факта наличия вируса.
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Свой пост Каринэ сопроводила фотографией, на которой она запечатлена в многоразовой черной маске.
Напомним, ранее она высказывалась о своем отношении к карантинным мерам, отметив, что сейчас все находятся в равном положении.
Ранее сообщалось о том, что Хабиров поручил не допускать повышения цен на продукты питания
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