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Каринэ Хабирова призвала жителей Башкирии оставаться дома и не забывать про правила гигиены

Добавлено: 01.04.20
Просмотров: 82
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Каринэ Хабирова призвала жителей Башкирии оставаться дома и не забывать про правила гигиены

Супруга главы Башкирии Радия Хабирова Каринэ в связи с полной самоизоляцией, которая была введена в регионе накануне обратилась к жителям республики с вдохновляющей речью и попросила объединиться и остановить пандемию.



Для этого, по словам Каринэ, нужно оставаться дома, не забывать про правила гигиены, которые рекомендованы ВОЗ.

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«Регулярно мойте руки с мылом и тщательно. Соблюдайте дистанцию не менее 2-х метров в общественных местах и не собирайтесь компаниями, не ходите к друг другу в гости-это может быть опасно...Не трогайте руками глаза и лицо... Соблюдайте правила респираторной гигиены и помните, что каждый из нас сейчас может быть уже болен или носителем вируса, поэтому подумайте о других людях и не оставляйте возможности вирусу распространиться дальше! Надевайте маски! Вооружитесь масками многоразовыми , тканевыми! Одноразовых масок нужно очень много и их не напасешься на весь период! При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью (орфография и пунктуация сохранены, -прим. автора)», – рассказала еще раз супруга руководителя региона.
Она также порекомендовала следить за новейшей информацией и выполнять рекомендации специалистов. Не менее важно не забывать про психологическое состояние дома и дарить близким заботу и любовь. 


Каринэ Хабирова обращалась к жителям Башкирии и раньше, она объясняла почему важен для города карантин и чем можно заниматься во время самоизоляции.

Напомним, что ограничения режима повседневной жизни в Башкирии, связанные с угрозой распространения коронавируса COVID-19, продлятся как минимум два месяца, сообщил сегодня глава региона Радий Хабиров.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: инстаграм Каринэ Хабировой
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