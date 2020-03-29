В Башкирии более тысячи человек нарушили режим самоизоляции вернувшись из-за рубежа

Больше 1,2 тысяч жителей Башкирии, которые вернулись из-за границы, нарушили режим самоизоляции. Об этом рассказала министр семьи и труда Ленара Иванова.







По ее словам, больше 900 нарушителей из Уфы. Также она отметила, что мобильные группы обошлись уже почти 8 тысяч адресов.

«Летучие группы уже обошли 8213 адресов, тех, кто прибыли из-за рубежа и должны находиться в самоизоляции. Хочу отметить положительную динамику. Если раньше в домах находились только 97%, то сейчас 48%. На вчерашний день дома не находились 1266 нарушителей, 900 человек приходится на Уфу. На такое работе задействовано 786 человек, 217 бригад собрано и эта работа продолжается», — отчиталась Ленара Иванова.



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