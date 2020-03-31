В Уфе за ограничительными мерами будут следить патрули ветеранов боевых действий

С 1 апреля по Уфе начнут патрулировать 96 ветеранов боевых действий. Среди них бывшие спецназовцы, морские пехотинцы.







Они будут проводить профилактические беседы с теми гражданами, которые не соблюдают ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов.

— С сегодняшнего дня мы начинаем работу, сегодня проведём инструктаж, а уже завтра они выйдут на улицы Уфы, — уточнил Газизов. — Потому что многие уфимцы не понимают всей серьёзности, они улыбаются и проходят мимо без масок.

Ранее сообщалось, что в Башкирии

будут регулировать цены на медицинские маски

. Об этом рассказал на брифинге по вопросам профилактики коронавирусной инфекции начальник отдела контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Росздравнадзора по РБ Рустам Мухаметзянов.



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Фото: utv.ru