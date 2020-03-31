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В Уфе за ограничительными мерами будут следить патрули ветеранов боевых действий

Добавлено: 31.03.20
Просмотров: 65
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Уфе за ограничительными мерами будут следить патрули ветеранов боевых действий

С 1 апреля по Уфе начнут патрулировать 96 ветеранов боевых действий. Среди них бывшие спецназовцы, морские пехотинцы.



Они будут проводить профилактические беседы с теми гражданами, которые не соблюдают ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов.

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— С сегодняшнего дня мы начинаем работу, сегодня проведём инструктаж, а уже завтра они выйдут на улицы Уфы, — уточнил Газизов. — Потому что многие уфимцы не понимают всей серьёзности, они улыбаются и проходят мимо без масок.
Ранее сообщалось, что в Башкирии будут регулировать цены на медицинские маски. Об этом рассказал на брифинге по вопросам профилактики коронавирусной инфекции начальник отдела контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Росздравнадзора по РБ Рустам Мухаметзянов.

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Источник: ufa1.ru
Фото: utv.ru
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