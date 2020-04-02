Свадьба в условиях коронавируса: в Уфе прошло онлайн-бракосочетание

Коронавирус не стал поводом для отмены торжества. В башкирской столице прошла первая онлайн-свадьба. Молодожены решили пожениться, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.







Пара и гости общались в формате видеоконференции из своих домов. Тем самым они полностью соблюдали режим самоизоляции.

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