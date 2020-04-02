Свадьба в условиях коронавируса: в Уфе прошло онлайн-бракосочетание
Комментарии (0)
Коронавирус не стал поводом для отмены торжества. В башкирской столице прошла первая онлайн-свадьба. Молодожены решили пожениться, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Пара и гости общались в формате видеоконференции из своих домов. Тем самым они полностью соблюдали режим самоизоляции.
Стали известны подробности и личность новой зараженной в Башкирии – по счету уже восьмой в регионе. Как сообщалось ранее, пациента с коронавирусом выявили вновь в Кумертау - 31 марта там подтвердилось заражение 67-летней пенсионерки.
Источник:
bash.news
Загрузка...
Читайте также
Общество
Стало известно, от кого заразилась коронавирусом вторая жительница Кумертау
---
Стали известны результаты теста на коронавирус женщины из Янаула
Политика
Хабиров рассказал, как его дочери переживают карантин в Австрии
Общество
В Башкирии из-за коронавируса офисы МФЦ изменят режим работы
Здравоохранение
В Башкирии на коронавирус обследовали 1628 человек
Здравоохранение
В Уфе в связи с коронавирусом усилят санитарную безопасность электротранспорта
Здравоохранение
В Башкирии запустили онлайн-лекции по профилактике коронавируса среди пожилых людей
Политика
Мэрия Уфы переходит на дистанционную форму работы из-за коронавируса