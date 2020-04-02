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Свадьба в условиях коронавируса: в Уфе прошло онлайн-бракосочетание

Добавлено: 02.04.20
Просмотров: 11
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Свадьба в условиях коронавируса: в Уфе прошло онлайн-бракосочетание

Коронавирус не стал поводом для отмены торжества. В башкирской столице прошла первая онлайн-свадьба. Молодожены решили пожениться, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.



Пара и гости общались в формате видеоконференции из своих домов. Тем самым они полностью соблюдали режим самоизоляции.

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Традиционное застолье было проведено в режиме онлайн. Жених с невестой не отказались и от услуг ведущего. Он проводил конкурсы и разыгрывал подарки от влюбленных.

Стали известны подробности и личность новой зараженной в Башкирии – по счету уже восьмой в регионе. Как сообщалось ранее, пациента с коронавирусом выявили вновь в Кумертау - 31 марта там подтвердилось заражение 67-летней пенсионерки.

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Источник: bash.news
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