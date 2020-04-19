Стало известно, нужно ли регистрировать поездку на работу в сервисе doroga02

Если водитель едет на работу и обратно, регистрировать свою машину на сайте «Дорога 02» ему не нужно.







Об этом рассказала сегодня, 19 апреля, председатель Государственного комитета Башкирии по предпринимательству Римма Бойцова.

— Для передвижения с дома на работу и обратно любым способом достаточно, чтобы направление деятельности организации присутствовало в перечне, в котором перечислены те, кому позволено работать в период самоизоляции. Разрешающую справку при себе иметь обязательно, — отметила чиновница.



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