Стало известно, нужно ли регистрировать поездку на работу в сервисе doroga02
Если водитель едет на работу и обратно, регистрировать свою машину на сайте «Дорога 02» ему не нужно.
Об этом рассказала сегодня, 19 апреля, председатель Государственного комитета Башкирии по предпринимательству Римма Бойцова.
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— Для передвижения с дома на работу и обратно любым способом достаточно, чтобы направление деятельности организации присутствовало в перечне, в котором перечислены те, кому позволено работать в период самоизоляции. Разрешающую справку при себе иметь обязательно, — отметила чиновница.Напомним, в Уфе отделение Сбербанка закрыли на дезинфекцию, у одной из сотрудниц подтвердился коронавирус. Кроме того, был опубликован список предприятий и организаций, которые приступят к работе с 20 апреля.
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Источник:
ufa1.ru
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