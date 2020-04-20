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Власти Башкирии разъяснили порядок поездок на работу во время режима самоизоляции

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Власти Башкирии разъяснили порядок поездок на работу во время режима самоизоляции

Власти Башкортостана решили не утверждать список предприятий, работники которых могут работать во время всеобщей самоизоляции из-за COVID-19.



Об этом сообщил сегодня, 20 апреля, на оперативном совещании Андрей Назаров, занимающий должность первого вице-премьера в правительстве республики.

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По его словам, от такого перечня решили отказаться, но будет перечень отраслей, предприятия которых могут продолжать работу. Он будет опубликован на портале госкомитета по предпринимательству и портале Doroga02.

По словам Назарова, для работников предприятий, что будут в перечне, разрешением на поездки на работу будет справка от работодателя, выполненная по новому стандарту. В то же время все ранее оформленные справки теряют свою юридическую силу.

Известно, что в документе должна быть указана следующая информация: рабочие дни недели сотрудника, время начала и завершения работы, адрес места проживания и рабочего места, а также маршрут передвижения. Кроме того, время поездки на работу и обратно не может превышать полтора часа.


Назаров также добавил, что для ежедневного проезда таким людям нет необходимости регистрироваться на портале Doroga02.

Отметим, что в регионе уже действуют пропуска для передвижения по городу, выданные соответствующими муниципалитетами.

Напомним, в Башкирии рассказали, можно ли пользоваться справкой для выезда на работу в других целях. Кроме того, стало известно, нужно ли регистрировать поездку на работу в сервисе doroga02 


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