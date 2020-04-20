Власти Башкирии разъяснили порядок поездок на работу во время режима самоизоляции
Власти Башкортостана решили не утверждать список предприятий, работники которых могут работать во время всеобщей самоизоляции из-за COVID-19.
Об этом сообщил сегодня, 20 апреля, на оперативном совещании Андрей Назаров, занимающий должность первого вице-премьера в правительстве республики.
Читайте также:Адвокат из Уфы рассказал, что делать если вас остановили полицейские за нарушение режима самоизоляции
По словам Назарова, для работников предприятий, что будут в перечне, разрешением на поездки на работу будет справка от работодателя, выполненная по новому стандарту. В то же время все ранее оформленные справки теряют свою юридическую силу.
Известно, что в документе должна быть указана следующая информация: рабочие дни недели сотрудника, время начала и завершения работы, адрес места проживания и рабочего места, а также маршрут передвижения. Кроме того, время поездки на работу и обратно не может превышать полтора часа.
Назаров также добавил, что для ежедневного проезда таким людям нет необходимости регистрироваться на портале Doroga02.
Отметим, что в регионе уже действуют пропуска для передвижения по городу, выданные соответствующими муниципалитетами.
Напомним, в Башкирии рассказали, можно ли пользоваться справкой для выезда на работу в других целях. Кроме того, стало известно, нужно ли регистрировать поездку на работу в сервисе doroga02
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Читайте также
Общество
В Башкирии рассказали, можно ли пользоваться справкой для выезда на работу в других целях
Общество
Стало известно, нужно ли регистрировать поездку на работу в сервисе doroga02
Экономика
В Башкирии опубликовали список предприятий и организаций, которые приступят к работе с 20 апреля
Человек и закон
Ужесточение режима самоизоляции: что ждет жителей Башкирии с понедельника
Общество
В Башкирии выехать из дома можно будет лишь 2 раза в неделю
Экономика
В Башкирии сузили круг работающих во время самоизоляции предприятий, начнут выдавать новые пропуска
Общество
Вице-премьер Башкирии Назаров: "Ответственность за здоровье людей ложится на плечи работодателя"
Экономика
В Башкирии назвали 16 отраслей, которые получат максимальную поддержку