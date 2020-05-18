Радий Хабиров потребовал навести порядок в некоторых городах республики, где не соблюдают масочный режим

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве сделал замечание жителям некоторых городов республики, где не соблюдают масочный режим.







По его словам, на рынках в Нефтекамске продавцы и покупатели не носят маски.

«Вообще мы принимали решение по торговым центрам аккуратно, не открывать. В Стерлитамаке большое количество торговых центров работает. Тогда, если уж работают, наладьте там порядок, пожалуйста. Мы договорились, что в торговых помещениях люди должны быть в масках. В Салавате обращаю внимание – парки и общественный транспорт. В Ишимбае в общественном транспорте людей мало, но масочный режим соблюдается всего на 40 процентов. То же самое примерно в Кумертау и Белебее», – отметил Хабиров.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ранее руководитель региона заявил о введении в республике масочного режима.