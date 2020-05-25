Лео Бокерия призвал разрешить пожилым людям прогулки на свежем воздухе

| 25 май 2020 | 12:44

Свежий воздух и прогулки обязательно нужны пожилым людям, возможно, следует принять какие-то локальные меры, позволяющие пожилым прогулки, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.







"Конечно, было бы желательно, чтобы все-таки люди старшего возраста – это народ дисциплинированный, могли бы просто выйти и подышать свежим воздухом. Я думаю, что это вполне возможно в любых условиях, в любом городе. Может быть, нужно локальные какие-то принять меры для этого. Свежий воздух обязательно нужен, это 100%", - рассказал Бокерия в интервью РИА Новости.



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Фото: sm-news.ru

Он отметил, что во время пандемии важно оставаться оптимистом и верить, что все закончится хорошо. Кроме того, не нужно постоянно спать, сидеть и переедать, важно сохранить физическую активность тела, подчеркнул Бокерия.