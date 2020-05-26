В Бирском районе Башкирии открылся первый в республике глэмпинг

Бирский район | 26 май 2020 | 09:55

В Бирском районе Башкирии открылась туристическая база на озере «Шамсутдин» в формате глэмпинг — комфортные палатки-домики на открытом воздухе.







Как сообщает администрация Бирского района, еще в марте на этой территории не было даже намека на строительство. После обсуждения проекта на предпринимательском часе решение об открытии экотурбазы «ZeБирск» было принято и началась реализация задумки.



Уже сейчас необычная турбаза готова к встрече гостей. Инвесторы надеются, что биряне и гости района полюбят это место и будут приезжать сюда семьями для комфортного отдыха на природе.

О глэмпинге рассказали и в блоге «Башкирия и регионы Урала. Маршруты, места, контакты».





«Есть несколько видов размещения. Домики-монокли с круглым окнами: дом рассчитан на две семьи (2+1 размещение), у каждой свой вход, у каждой своя зона под тэнтом, в каждом душ, туалет, посуда для еды и готовки. Два. Сафари-тенты. На двоих или на троих, внутри посуда для еды и готовки. Туалет на улице, но настоящий. На территории туалет, где за каждым тентом закреплен свой личный клозет. Цена всех вариантов от 900 р/сутки за гостя. Есть также общая зона. Три больших навеса, зона барбекю, зона с раковинами, столами для готовки и все это рядом с дощатой набережной с шикарным видом на воду. Будет еще тент на воде, детская зона, понтон для купания. Вместимость глэмпинга до 30 человек, поэтому точно не будет толп, а цена, надеюсь, сформирует адекватный контингент. Классный вариант для выезда большой компанией или корпоратива», — пишет автор блога, эксперт по туризму Рина Гринберг.



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Фото: администрация Бирского района

Техническое открытие состоялось 22 мая. Планируется, что официально турбаза начнет работу 1 июня.