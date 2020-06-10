Хабиров показал преобразившиеся трансформаторные будки в Нефтекамске

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал на своей страничке в соцсети о преобразившихся трансформаторных будках в Нефтекамске.
- Скучные трансформаторные будки в Нефтекамске выглядят теперь вот так, - написал руководитель региона.
Подписчики Главы Башкирии, как всегда, оперативно отреагировали на пост и стали писать комментарии: - Лишь бы детки их не стали вскрывать. Опасно. - Главное, чтобы не пришел работник ЖЭУ и не закрасил это все великолепие серой краской. Прецеденты бывали в Питере - закрасили Бодрова и Довлатова.
А один комментатор сопоставил надпись на будке и содержимое будки и написал: - Заходи в трансформаторную будку? Суровые нефтекамцы. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram