Хабиров показал преобразившиеся трансформаторные будки в Нефтекамске

Нефтекамск | 10 июн 2020 | 19:05

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал на своей страничке в соцсети о преобразившихся трансформаторных будках в Нефтекамске.







- Скучные трансформаторные будки в Нефтекамске выглядят теперь вот так, - написал руководитель региона.



Подписчики Главы Башкирии, как всегда, оперативно отреагировали на пост и стали писать комментарии:

- Лишь бы детки их не стали вскрывать. Опасно.

- Главное, чтобы не пришел работник ЖЭУ и не закрасил это все великолепие серой краской. Прецеденты бывали в Питере - закрасили Бодрова и Довлатова.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсети.

А один комментатор сопоставил надпись на будке и содержимое будки и написал:- Заходи в трансформаторную будку? Суровые нефтекамцы.