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Хабиров показал преобразившиеся трансформаторные будки в Нефтекамске

Хабиров показал преобразившиеся трансформаторные будки в Нефтекамске

Нефтекамск | 10 июн 2020 | 19:05

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал на своей страничке в соцсети о преобразившихся трансформаторных будках в Нефтекамске.



- Скучные трансформаторные будки в Нефтекамске выглядят теперь вот так, - написал руководитель региона.

Подписчики Главы Башкирии, как всегда, оперативно отреагировали на пост и стали писать комментарии:
- Лишь бы детки их не стали вскрывать. Опасно.
- Главное, чтобы не пришел работник ЖЭУ и не закрасил это все великолепие серой краской. Прецеденты бывали в Питере - закрасили Бодрова и Довлатова.

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А один комментатор сопоставил надпись на будке и содержимое будки и написал:
- Заходи в трансформаторную будку? Суровые нефтекамцы.

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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсети.

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