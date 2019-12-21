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В Благовещенске и Учалах открылись молочные кухни

Добавлено: 21.12.19
Просмотров: 48
Рубрика: Общество / Потребитель
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В Благовещенске и Учалах открылись молочные кухни

«Обещали – выполнили». На этой неделе в Благовещенске и Учалах открыли молочные кухни. Об этом написал сегодня Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.


Глава республики написал, что по всей республике таких пунктов реализации детского кефира, молока, творога и йогурта уже 30. До конца года их будет 67.

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Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан:
В целом по республике 150 тысяч юных жителей в возрасте до трех лет. Им нужно качественно питаться, чтобы вырасти здоровыми, крепкими. Для этого работают цеха в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, скоро появится и в Белорецке.

В следующем году, по словам руководителя региона, запланировано крупное производство детского питания в Сибае. В этих цехах ежедневно перерабатывается 15 тонн молока самого высокого качества башкирских фермеров.
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Источник: bash.news
Фото: vk.com/radiyhabirov
Видео: bash.news
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