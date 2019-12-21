В Благовещенске и Учалах открылись молочные кухни

В целом по республике 150 тысяч юных жителей в возрасте до трех лет. Им нужно качественно питаться, чтобы вырасти здоровыми, крепкими. Для этого работают цеха в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, скоро появится и в Белорецке.
В следующем году, по словам руководителя региона, запланировано крупное производство детского питания в Сибае. В этих цехах ежедневно перерабатывается 15 тонн молока самого высокого качества башкирских фермеров. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram