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В Башкирии пенсионеры пожаловались на удержание части пенсии

В Башкирии пенсионеры пожаловались на удержание части пенсии

| 12 июн 2020 | 12:36

В Башкирии пенсионерам удержали часть пенсионных выплат. Активное обсуждение этой темы началось в соцсетях.

«Ужас! До чего докатились! Уже у пенсионеров последние рубли отнимают! Жить вообще невыносимо», - пишет пользователь соцсети.


Льготники жалуются, что денег оказалось меньше, чем обычно, – у кого-то на 500 рублей, у кого-то и на 700 рублей. При этом пользователи соцсетей утверждают, что дозвониться до пенсионного фонда им не удается.

«Я звонила в соцзащиту. Это сняли сумму с ЕДК за отопление. Летом же не платим за отопление, вот и снизили доплату. С ноября все снова возобновят», - пишет один из комментаторов.
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В пенсионном фонде заявили, что сегодня – выходной день, как и в последующие два дня, и комментировать данный вопрос они в связи с этим пока не будут. Мы следим за развитием событий. 
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: https://newsbash.ru/

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