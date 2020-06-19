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В Уфимском районе появилась «Антиковидная» остановка

В Уфимском районе появилась «Антиковидная» остановка

Уфа | 19 июн 2020 | 18:41

Изначально остановка называлась «Инфекционная больница», т.к она находится прямо перед новым ковидным госпиталем. Такое название не очень понравилось Главе республики, и он предложил повременить с этим делом.



Премьер-министр правительства Андрей Назаров пояснил, что «Инфекционная больница» − предварительный вариант, его можно поменять.

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Спустя некоторое время название остановки и вправду изменилось, теперь она называется «Антиковидная». Фотографию обновлённой остановки выложили в соцсетях пользователи. Мнения жителей разделились: кто-то считает название достаточно странным, а кому-то оно показалось интересным и оригинальным.

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Источник: bash.news

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