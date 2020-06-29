В Башкирии сохранится дождливая погода

| 29 июн 2020 | 10:37

Сегодня, 29 июня, по прогнозам Башгидрометцентра, местами по республике ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, усиливающийся до сильного и порывистого. Днем столбик термометра поднимется до +15°, +20°.







Во вторник, 30 июня, погода останется при своем. Ночью похолодает до +4°, +9°, днем распогодится до +14°, +19°. Ветер сменит направление на северо-восточное. Синоптики по-прежнему обещают осадки в виде кратковременных дождей.



1 июля, в день всероссийского голосования, погода будет как на заказ. Осадки отступят, небольшой дождь ожидается лишь в юго-восточных районах Башкирии. Ночью +3°, +8°, днем привычные +15°, +20°.

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