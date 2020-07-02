Бросилась под ноги Хабирову: активистка пыталась "достучаться" до Главы, но у нее ничего не получилось | видео

| 02 июл 2020 | 10:05

В Уфе жительницу дома №5 на улице Шота Руставели Аллу Яковлеву, которая протестует против строительства высотки, задержали сотрудники полиции.





Женщина попыталась пробраться к главе региона Радию Хабирову во время церемонии открытия фонтана «Танцующие журавли» и рассказать о своей проблеме. Накануне, 1 июля, кадры задержания активистки попали в Сеть.

— Получилось не очень хорошо, но другого выбора не было. Это сестра дважды выскочила — там было много полиции, и они вычислили меня, а я их, — отметила Алла Яковлева. — После того как ее увели, я прямо под ноги главе бросилась, меня в воздухе поймали и увели. Я поступила честно со всеми, показалась всем на глаза. Я пришла и лично подошла к каждому — я дала им возможность делать это честно.





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Алла Яковлева уточнила, что полицейские отпустили их, как только закончилось выступление Радия Хабирова.