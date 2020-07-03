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Жительница Агидели морила своих детей голодом

Жительница Агидели морила своих детей голодом

Агидель | 03 июл 2020 | 13:10

48-летняя жительница города Агидель получила уголовное наказание за ненадлежащий уход за двумя детьми. Женщине было интереснее вести разгульный образ жизни, чем следить за своими отпрысками.



По информации общественно-политической газеты «Огни Агидели», дети были предоставлены сами себе, часто голодали. Это не только отразилось на их психическом состоянии, но и привело к кожному заболеванию. У малышей появились вши. На семью обратили внимание социальные работники и сотрудники правопорядка.

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После медицинского осмотра несовершеннолетних поместили в социальный приют. На нерадивую мать было заведено уголовное дело. В суде женщина была признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. По сообщению помощника прокурора города Булата Хисматуллина, ее приговорили к наказанию в виде обязательных работ.
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Источник: proural.info
Фото: glavnoe24.ru

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