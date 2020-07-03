Жительница Агидели морила своих детей голодом

Агидель | 03 июл 2020 | 13:10

48-летняя жительница города Агидель получила уголовное наказание за ненадлежащий уход за двумя детьми. Женщине было интереснее вести разгульный образ жизни, чем следить за своими отпрысками.







По информации общественно-политической газеты «Огни Агидели», дети были предоставлены сами себе, часто голодали. Это не только отразилось на их психическом состоянии, но и привело к кожному заболеванию. У малышей появились вши. На семью обратили внимание социальные работники и сотрудники правопорядка.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: glavnoe24.ru

После медицинского осмотра несовершеннолетних поместили в социальный приют. На нерадивую мать было заведено уголовное дело. В суде женщина была признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. По сообщению помощника прокурора города Булата Хисматуллина, ее приговорили к наказанию в виде обязательных работ.