В Уфе женщина напугала горожан безрассудным поступком | видео

Уфа | 15 июл 2020 | 11:49

Жители Башкирии переживают в эти дни аномально жаркую погоду. Столбики термометров кое-где показывают температуру выше 40 градусов. Поэтому кто-то спасается от зноя сидя дома, а некоторые занимаются генеральной уборкой.





Очевидцами безрассудного поступка стали жители Уфы обитающие в районе ТЦ "Планета". По краю окна на 18 этаже высотного дома разгуливала женщина. Первоначально горожане подумали, что она задумала свести счеты с жизнью, однако позже поняли: хозяйка квартиры просто решила основательно помыть окна.

- Решила покурить и выглянула на улицу, смотрю - в окне стоит женщина, - рассказывает одна из горожанок. - Схватилась за край оконной рамы и невозмутимо протирает окно. При этом изредка тряпка у нее выскальзывает из рук, а она ее поднимает и продолжает свою работу дальше. Вот это нервы!

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Закончив процедуру женщина также невозмутимо перебралась обратно в лоджию и скрылась в квартире.