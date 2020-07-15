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В Уфе женщина напугала горожан безрассудным поступком | видео

В Уфе женщина напугала горожан безрассудным поступком | видео

Уфа | 15 июл 2020 | 11:49

Жители Башкирии переживают в эти дни аномально жаркую погоду. Столбики термометров кое-где показывают температуру выше 40 градусов. Поэтому кто-то спасается от зноя сидя дома, а некоторые занимаются генеральной уборкой.



Очевидцами безрассудного поступка стали жители Уфы обитающие в районе ТЦ "Планета". По краю окна на 18 этаже высотного дома разгуливала женщина. Первоначально горожане подумали, что она задумала свести счеты с жизнью, однако позже поняли: хозяйка квартиры просто решила основательно помыть окна.

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- Решила покурить и выглянула на улицу, смотрю - в окне стоит женщина, - рассказывает одна из горожанок. - Схватилась за край оконной рамы и невозмутимо протирает окно. При этом изредка тряпка у нее выскальзывает из рук, а она ее поднимает и продолжает свою работу дальше. Вот это нервы!
Закончив процедуру женщина также невозмутимо перебралась обратно в лоджию и скрылась в квартире. 
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