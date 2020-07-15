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Жителей Нефтекамска возмутила выходка отца мэра города, который на личном вертолете пугал стадо коров

Жителей Нефтекамска возмутила выходка отца мэра города, который на личном вертолете пугал стадо коров

Нефтекамск | 15 июл 2020 | 22:11

Жители Башкирии возмущены увлечением, которое практикует Рафил Мавлиев - отец действующего мэра города Нефтекамск. На вертолете, находящемся в собственности, бизнесмен гонял коров недалеко от Краснокамского района



Под видеороликом, которые выложили очевидцы в соцсетях, тут же появилось множество гневных комментариев в адрес Мавлиева-старшего. Жители Нефтекамска утверждают, что он чувствует себя всемогущим и владеет множеством земельных участков в районе. 

— Что захочет, то ему преподнесет наша местная власть. Остаётся у сельчан кладбище. И это заберёшь? — обратились к Рафилу Мавлиеву горожане. 
— Обычно лосей пугает по полям он, в инстаграме постоянно выкладывает. Видимо, лоси уже далеко убежали.
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Действительно, отец мэра часто выкладывает на своей личной странице видео, на котором он открыто летает над животными и едко комментирует ситуацию. К слову, на его аккаунт подписаны почти 20 тысяч человек.

В числе его «любимчиков» оказались также дикие кабаны, лоси, олени и лошади. Как пишет мужчина под своими постами, он пролетал на своем вертолете за 6 лет уже более 2200 часов. По всей видимости, Мавлиев не реагирует на испуг животных, которые услышав звук вертушки, бросаются прочь.
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Источник: ufa1.ru
Фото: rafilmavliev / instagram.com
Видео: incident_102 / vk.com, rafilmavliev / instagram.com

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