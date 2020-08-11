Жители Уфы, живущие в частных домах, пожаловались на регулярное отключение электричества

Уфа | 11 авг 2020 | 09:56

Жители коллективного сада №27 в Калининском районе столицы республики пожаловались на регулярное отключение электричества. Множество людей проживают в частных домах круглогодично и не имеют другой прописки.







Однако с 7 августа 70 семей с детьми, а также пенсионеры остались без электроэнергии. Они не могут приготовить горячую еду, а также согреться. О причинах перебоев с электричеством людям не сообщается. Местные жители обращались в администрацию района, но ответов так и не получили.

— Впереди ожидается отопительный сезон, все дома обогреваются за счёт электроэнергии, а ее не бывает по 2-3 дня. Другого жилья у большинства не имеется, люди прописаны и проживают на территории садового товарищества. В минус 30 градусов выжить без электроэнергии невозможно, — обратились граждане к Главе республики.

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