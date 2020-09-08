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Жители Уфы пожаловались Радию Хабирову на регулярное отсутствие электричества

Жители Уфы пожаловались Радию Хабирову на регулярное отсутствие электричества

Уфа | 08 сен 2020 | 22:39

На регулярное отсутствие электричества пожаловались Радию Хабирову граждане из уфимского микрорайона Дема. Обратиться к Главе республики жителей многоквартирного дома по адресу Магистральная, 20/1, вынудили постоянные ремонтные работы.



По словам уфимцев, без электричества их квартиры оставляют настолько часто, что из строя выходит дорогостоящая техника. Обесточен жилой дом был и сегодня, 8 сентября.

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— В квартирах электрические плиты, значит, в ближайшие восемь часов мы не сможем ни приготовить, ни разогреть себе еду. Не у всех есть деньги питаться в ресторанах. Кроме того, продукты в холодильнике придется выкинуть, так как они испортятся. Это не говоря о неудобствах из-за отсутствия света. Неужели нет других вариантов? И зачем необходимы ремонтные работы каждый месяц? Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации, — написали обратившиеся.
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Источник: proural.info
Фото: pixabay.com

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