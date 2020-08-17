В Башкирии стражами порядка были задержаны 79 защитников Куштау и 3 сотрудника БСК

Ишимбайский район | 17 авг 2020 | 09:58

В столкновениях на горе Куштау, которые прошли в субботу, 15 августа, стражи порядка наказали 79 участников протестов и 3 сотрудника Башкирской содовой компании. Как сообщают активисты у подножья шихана Куштау происходили столкновения между борцами за гору, представителями БСК и правоохранительными органами. Против активистов применяли газ, спецтехнику, их массово задерживали и избивали. В это же время в противоположной стороне проходил мирный митинг БСК, на которой съехались примерно 5 тысяч человек.







Как рассказал источник UFA1.RU правоохранительные органы оштрафовали начальника цеха, и двух его заместителей за организацию публичного мероприятия в форме митинга без подачи уведомления. На них составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.



Справка:



Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.









А в полутора метрах от места проведения акции, где был развернут лагерь защитников Куштау, начала прибывать техника БСК для усановки ограждений. Там находилось порядка 50 человек. Для обеспечения безопасности техники на место приехали порядка 100 сотрудников частных охранных агенств.

Началась перепалка. Пострадали люди — как сотрудники ЧОПа, так и активисты обращались за медпомощью, у них фиксировали переломы, ушибы и сотрясения головного мозга.

— Для недопущения групповых нарушений общественного порядка на место направили 60 полицейских, когда к активистам присоединились еще 150 человек из близлежащих деревень, на место выехали еще 90 сотрудников полиции и ОМОН. К 22.00 задержали 79 активистов, на 56 составили протоколы за самоуправство и 59 протоколов за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, — отметил собеседник.

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Фото: КушТау on-line