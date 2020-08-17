В Башкирии стражами порядка были задержаны 79 защитников Куштау и 3 сотрудника БСК
Ишимбайский район | 17 авг 2020 | 09:58
В столкновениях на горе Куштау, которые прошли в субботу, 15 августа, стражи порядка наказали 79 участников протестов и 3 сотрудника Башкирской содовой компании. Как сообщают активисты у подножья шихана Куштау происходили столкновения между борцами за гору, представителями БСК и правоохранительными органами. Против активистов применяли газ, спецтехнику, их массово задерживали и избивали. В это же время в противоположной стороне проходил мирный митинг БСК, на которой съехались примерно 5 тысяч человек.
Как рассказал источник UFA1.RU правоохранительные органы оштрафовали начальника цеха, и двух его заместителей за организацию публичного мероприятия в форме митинга без подачи уведомления. На них составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.
Справка:
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Началась перепалка. Пострадали люди — как сотрудники ЧОПа, так и активисты обращались за медпомощью, у них фиксировали переломы, ушибы и сотрясения головного мозга.