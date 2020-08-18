В Ишимбайском районе, в ходе митинга за отставку главы администрации, задержали пенсионерку и двух безработных
Ишимбайский район | 18 авг 2020 | 12:18
В ходе митинга за отставку главы Ишимбайского района Башкирии, который прошел накануне, 17 августа, задержали три человека. Ими оказались 59-летняя пенсионерка, и двое безработных мужчин — одному из них 44 года, второму — 48. Этих людей квалифицировали, как наиболее активных участников митинга. На них составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Об этом сообщил источник UFA1.RU.
Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.
— Кроме того, в отношении двух участников составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ. Это неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Сейчас принимаются меры по установлению организатора и личностей иных участников несогласованного публичного мероприятия, — сообщил собеседник.
На митинг пришло порядка 500 человек. Все они требовали отставки главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Поводом послужило видео, на котором человек, очень похожий на чиновника оскорбляет защитников Куштау, которые в минувшие выходные собрались у подножья шихана. Подробнее об этом читайте в наших материалах.
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Глава района говорит, что организаторы акции увеличивали число участников прохожие, остановившиеся из любопытства. А пределенная часть участников митинга — группа деструктивно настроенных людей, которые намеренно раскачивают ситуацию.
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