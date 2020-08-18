В Ишимбайском районе, в ходе митинга за отставку главы администрации, задержали пенсионерку и двух безработных

Ишимбайский район | 18 авг 2020 | 12:18

В ходе митинга за отставку главы Ишимбайского района Башкирии, который прошел накануне, 17 августа, задержали три человека. Ими оказались 59-летняя пенсионерка, и двое безработных мужчин — одному из них 44 года, второму — 48. Этих людей квалифицировали, как наиболее активных участников митинга. На них составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Об этом сообщил источник UFA1.RU.



Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.







— Кроме того, в отношении двух участников составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ. Это неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Сейчас принимаются меры по установлению организатора и личностей иных участников несогласованного публичного мероприятия, — сообщил собеседник.



На митинг пришло порядка 500 человек. Все они требовали отставки главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Поводом послужило видео, на котором человек, очень похожий на чиновника оскорбляет защитников Куштау, которые в минувшие выходные собрались у подножья шихана. Подробнее об этом читайте в наших материалах.

Между тем корреспонденту UFA1.RU в администрации Ишимбайского района заявили, что Абдрахманов находится в отпуске. Однако, чиновник прокомментировал этот митинг у себя в социальных сетях. Он считает, что в несанкционированном митинге на площади Первооткрывателей башкирской нефти приняли участие в основном не местные жители.





— Среди них присутствовали не мало радикально настроенных молодых людей, предположительно, нетрадиционного религиозного течения, вероятно, из числа тех людей, которые присутствовали на Куштау. Это был не стихийный митинг, а запланированная и продуманная акция. Все роли были распределены заранее — активные участники и организаторы знали свое дело. Не обошлось и без провокаций. Во внутренний двор администрации было заброшено несколько петард. Сотрудники отдела МВД, отработали данный инцидент согласно своим инструкциям. По данному факту проводится проверка, — сообщил Абдрахманов.









Глава района говорит, что организаторы акции увеличивали число участников прохожие, остановившиеся из любопытства. А пределенная часть участников митинга — группа деструктивно настроенных людей, которые намеренно раскачивают ситуацию.

— Всем известно, что Глава республики, Радий Фаритович Хабиров, перевел вопрос, касающийся горы Куштау в конструктивное русло, ведется поиск компромиссного решения. Однако, некоторые лица заняли подчёркнуто агрессивную позицию, которая напрямую угрожает народу Башкортостана, в частности, жителям Ишимбайского района. Им выгодна напряжённая нестабильная обстановка для того, чтобы в этой неприятной ситуации набирать себе политические баллы, проще говоря «пиариться». И вопрос по шихану — стал отличным поводом, чтобы дестабилизировать обстановку в обществе, — отметил чиновник.

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Фото: КушТау on-line

Абдрахманов сообщил, что администрация района будет работать в штатном режиме, выполняя свои обязанности.