Хабиров стал внезапным гостем на свадьбе уфимцев

Уфа | 21 авг 2020 | 18:22

21 августа Радий Хабиров рассказал про забавную случайность. Глава Башкирии стал внезапным гостем на свадьбе уфимцев. Об этом региональный Глава рассказал в социальных сетях.



Радий Хабиров:

- Выхожу с августовской конференции, а тут свадьба! Совет да любовь! И не спросил даже, как зовут ребят.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Соцсети

Встреча с молодоженами произошла случайно – Радий Хабиров вышел после конференции и наткнулся на свадебную делегацию. Молодожёны успели поговорить с Главой республики. А на память о внезапной встрече были сделаны фотографии.