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Хабиров стал внезапным гостем на свадьбе уфимцев

Хабиров стал внезапным гостем на свадьбе уфимцев

Уфа | 21 авг 2020 | 18:22

21 августа Радий Хабиров рассказал про забавную случайность. Глава Башкирии стал внезапным гостем на свадьбе уфимцев. Об этом региональный Глава рассказал в социальных сетях.

Радий Хабиров:
- Выхожу с августовской конференции, а тут свадьба! Совет да любовь! И не спросил даже, как зовут ребят.

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Встреча с молодоженами произошла случайно – Радий Хабиров вышел после конференции и наткнулся на свадебную делегацию. Молодожёны успели поговорить с Главой республики. А на память о внезапной встрече были сделаны фотографии.
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Источник: bash.news
Фото: Соцсети

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