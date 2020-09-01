В Уфе дольщики «Миловского парка» записали видеобращение к Радию Хабирову | видео

Уфа | 01 сен 2020 | 15:49

Обманутые дольщики «Миловского парка» обратились к Радию Хабирову. Свое видеобращение они записали накануне, 31 августа. Дольщики рассказали, что уже 77 дней живут в палаточном лагере.





— Радий Хабиров, Владимир Путин, посмотрите, в каких условиях мы живем столько дней, посмотрите в эти глаза обездоленных людей, они целое лето ждали вашего решения, ждали помощи и поддержки, — поделились они.



Дольщики обратились к главе Башкирии, сделав акцент на том, что «вы — власть, вы смотрите в лицо народу».

— Завтра дети пойдут в школу, а куда наши дети пойдут? Мы мотаемся по съемным квартирам. Нас выгоняют со школ, с садиков, уже органы опеки к нашим детям приходят, потому что нам негде жить. Мы ждали вашего решения, это же вообще позор, не только Башкирии, но и России, — считают дольщики.





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Фото: скриншот видео

Люди отметили, что у них больше нет сил терпеть, они будут выходить на митинги, призывают главу не думать, что они сложат руки и будут сидеть.