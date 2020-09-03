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Лось, заяц и рысь: в нацпарке Башкирии удалось заснять животных | видео

Лось, заяц и рысь: в нацпарке Башкирии удалось заснять животных | видео

Мелеузовский район | 06 сен 2020 | 10:57

В нацпарке Башкирии удалось запечатлеть рысь, лося и зайца, которые пришли полакомиться солонцом. Об этом сообщили инспекторы на официальной странице заповедника в соцсетях 4 сентября.



Как признаются сами работники, поймать рысь на фотоловушку и вообще застать в природе — это большая удача. Они предположили, что хищница пришла за ушастым, поскольку водорастворимые соли ей не интересны. Кстати, также поступают и волки.

— Мы и раньше знали, что она обитает у нас. Но во время зимних маршрутных учетов следы этой кошечки, к сожалению, не попадались. Подумали, что ушла. Несмотря на оседлый образ жизни, рысь, бывает, уходит на другие территории в поисках корма. Днем где-либо застать ее практически нереально, этот хищник активен ночью, что и подтвердила наша фотоловушка, — рассказали в нацпарке.


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Кого-то потянуло на солененькое… Только инспекторы заполнили солонец любимым лакомством лосей, как к нему потянулись не только сохатые, но и волки, зайцы и даже рысь! Причем последняя красавица, которую застать в природе невероятно сложно, скорее всего пришла полакомиться не солью, а ушастым зверьем. Впрочем, как и волки. 🐰🐎🐶 Коротко о рыси. Поймать ее на фотоловушку – редкая удача. Мы и раньше знали, что она обитает у нас. Но во время зимних маршрутных учетов следы этой кошечки, к сожалению, не попадались. Подумали, что ушла. Несмотря на оседлый образ жизни, рысь, бывает, уходит на другие территории в поисках корма. Днем где-либо застать ее практически нереально, этот хищник активен ночью, что и подтвердила наша фотоловушка. 📸 #нугуш #НПБашкирия #национальныйпаркбашкирия #дикиеживотные #природабашкирии #террабашкирия #nature #natureofrussia #nationalpark #terrabashkiria #нацпаркбашкирия #национальныепарки #заповедникироссии #выходныенаприроде #экотропа #гдеотдохнутьвбашкирии #bashkiria #npbashkiria #wildlife #отдыхбашкирия #базаотдыха #подкормкаживотных #фотоловушка

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Видео: npbashkiria | instagram.com

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