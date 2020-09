Лось, заяц и рысь: в нацпарке Башкирии удалось заснять животных | видео

View this post on Instagram

Кого-то потянуло на солененькое… Только инспекторы заполнили солонец любимым лакомством лосей, как к нему потянулись не только сохатые, но и волки, зайцы и даже рысь! Причем последняя красавица, которую застать в природе невероятно сложно, скорее всего пришла полакомиться не солью, а ушастым зверьем. Впрочем, как и волки. 🐰🐎🐶 Коротко о рыси. Поймать ее на фотоловушку – редкая удача. Мы и раньше знали, что она обитает у нас. Но во время зимних маршрутных учетов следы этой кошечки, к сожалению, не попадались. Подумали, что ушла. Несмотря на оседлый образ жизни, рысь, бывает, уходит на другие территории в поисках корма. Днем где-либо застать ее практически нереально, этот хищник активен ночью, что и подтвердила наша фотоловушка. 📸