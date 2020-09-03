Лось, заяц и рысь: в нацпарке Башкирии удалось заснять животных | видео

Мелеузовский район | 06 сен 2020 | 10:57

В нацпарке Башкирии удалось запечатлеть рысь, лося и зайца, которые пришли полакомиться солонцом. Об этом сообщили инспекторы на официальной странице заповедника в соцсетях 4 сентября.





Как признаются сами работники, поймать рысь на фотоловушку и вообще застать в природе — это большая удача. Они предположили, что хищница пришла за ушастым, поскольку водорастворимые соли ей не интересны. Кстати, также поступают и волки.

— Мы и раньше знали, что она обитает у нас. Но во время зимних маршрутных учетов следы этой кошечки, к сожалению, не попадались. Подумали, что ушла. Несмотря на оседлый образ жизни, рысь, бывает, уходит на другие территории в поисках корма. Днем где-либо застать ее практически нереально, этот хищник активен ночью, что и подтвердила наша фотоловушка, — рассказали в нацпарке.









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Фото: скрин видео

Видео: npbashkiria | instagram.com